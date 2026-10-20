Бесплатные скрининги в Казахстане: кому и как часто нужно проходить обследования





В Казахстане основные скрининговые обследования доступны независимо от статуса ОСМС и оплачиваются за счёт государственных социальных гарантий. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Скрининги помогают выявлять заболевания на ранней стадии, ещё до появления симптомов. Среди них — сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, глаукома и несколько видов рака. Также предусмотрены обследования на вирусные гепатиты B и C и другие заболевания по установленным критериям.

Возраст и периодичность прохождения зависят от вида обследования:

Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и глаукома — мужчинам и женщинам от 40 до 76 лет один раз в два года.

— мужчинам и женщинам от 40 до 76 лет один раз в два года. Рак молочной железы — женщинам от 40 до 76 лет маммография положена один раз в два года.

— женщинам от 40 до 76 лет маммография положена один раз в два года. Рак шейки матки — женщинам от 30 до 74 лет обследование проводят один раз в четыре года.

— женщинам от 30 до 74 лет обследование проводят один раз в четыре года. Колоректальный рак — мужчинам и женщинам от 50 до 76 лет скрининг проводят один раз в два года.

Чтобы узнать, какие обследования положены в текущем году, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Медработники объяснят порядок прохождения скрининга и при необходимости направят на дополнительные исследования.

В Минздраве призывают не откладывать обследования до появления жалоб: раннее выявление заболевания позволяет своевременно начать лечение.