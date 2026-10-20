До −10 градусов: в Казахстан идут морозы

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С 22 по 24 октября на смену циклону, принесшему дождь и снег, в Казахстан придёт холодный антициклон. Осадки прекратятся, а температура начнёт снижаться сначала на западе, затем и в остальных регионах страны.
В северных и восточных областях ночная температура постепенно опустится с 0…+5 до −5…−10 градусов.
Похолодание затронет и юг Казахстана. Здесь ночью ожидается −2…−7 градусов, а днём — всего +2…+7 градусов.
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