USD 450.69 EUR 505.04 RUB 5.45

До −10 градусов: в Казахстан идут морозы

— Сегодня, 09:48
Изображение для новости: До −10 градусов: в Казахстан идут морозы

pixabay.com


С 22 по 24 октября на смену циклону, принесшему дождь и снег, в Казахстан придёт холодный антициклон. Осадки прекратятся, а температура начнёт снижаться сначала на западе, затем и в остальных регионах страны.

В северных и восточных областях ночная температура постепенно опустится с 0…+5 до −5…−10 градусов.

Похолодание затронет и юг Казахстана. Здесь ночью ожидается −2…−7 градусов, а днём — всего +2…+7 градусов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.