До −10 градусов: в Казахстан идут морозы





С 22 по 24 октября на смену циклону, принесшему дождь и снег, в Казахстан придёт холодный антициклон. Осадки прекратятся, а температура начнёт снижаться сначала на западе, затем и в остальных регионах страны.

В северных и восточных областях ночная температура постепенно опустится с 0…+5 до −5…−10 градусов.

Похолодание затронет и юг Казахстана. Здесь ночью ожидается −2…−7 градусов, а днём — всего +2…+7 градусов.