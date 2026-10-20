Должникам предлагают оставлять деньги на жизнь при взыскании долгов





В Казахстане предлагают изменить порядок ареста банковских счетов и взыскания задолженности, чтобы сохранять должникам минимальную сумму для жизни. Соответствующие предложения Нацбанк направил в Министерство юстиции, сообщает LS.

Заместитель председателя Нацбанка Данияр Вагапов сообщил об этом, комментируя инициативу депутата Алмаса Мухамедова. Депутат предложил закрепить в кредитных договорах обязанность банков оставлять должнику необходимый минимум средств и автоматизировать этот процесс.

По словам Вагапова, изменения должны затронуть прежде всего исполнительное производство. Необходимо определить порядок ареста средств, если у должника открыто несколько счетов. Если нужная сумма уже заблокирована на одном из них, банкам предлагают дать право возвращать постановления судебных исполнителей об аресте остальных счетов.

Также предлагается установить порядок исполнения инкассовых распоряжений с учётом сохранения должнику суммы прожиточного минимума.

Какие правила действуют сейчас

Как пояснил зампредседателя Нацбанка, при взыскании просроченной задолженности по кредиту на основании платёжного требования банки обязаны ежемесячно сохранять на счёте физического лица два прожиточных минимума — 101,7 тысячи тенге.

Однако при исполнении распоряжения судебного исполнителя действует другой порядок. Например, при взыскании алиментов или возмещении вреда здоровью банк обязан перечислить указанную в распоряжении сумму. Возможность сохранить на счёте прожиточный минимум в таких случаях законодательством не предусмотрена.

Кроме того, на практике судебные исполнители могут арестовать все счета человека в разных банках на полную сумму долга. В результате заблокированными оказываются средства, многократно превышающие размер задолженности.

В Нацбанке считают, что эти вопросы требуют комплексной проработки, и готовы обсудить необходимые поправки с заинтересованными госорганами.