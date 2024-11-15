Бесплатные спектакли, VR и танцевальный батл: как в Костанае отметят День защиты детей

В Костанае 1 июня пройдут десятки мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Основной площадкой праздника станет Сити-центр и площадь перед областным акиматом, где для юных жителей и их родителей организуют интерактивные зоны, выставки, спортивные соревнования, мастер-классы и концертные программы.
Праздник начнется с открытия летних площадок
Утром во всех школах города состоится торжественное открытие летних площадок. В Смарт-центре чествуют победителей республиканских олимпиад и конкурсов.
С 11 часов в Сити-центре начнут работу праздничные площадки. Гостей ждут флешмоб, выставка детского творчества, а также интерактивная выставка FUTURE KIDS с VR-пространством, робототехникой и мастер-классами.
Спасатели покажут спецтехнику
Одной из самых зрелищных площадок станет выставка специальной техники ДЧС. Посетители смогут увидеть пожарные автомобили, квадроциклы, оборудование спасателей, а также познакомиться с работой кинологической службы.
Кроме того, специалисты проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и расскажут детям о правилах безопасности.
Спортивные игры и интерактивные программы
На площади перед областным акиматом пройдут спортивные эстафеты, интерактивные игры и областная акция «Протяни руку жизни».
Для детей подготовят развлекательные программы, конкурсы и игровые зоны. В организации мероприятий примут участие образовательные учреждения, творческие коллективы и молодежные организации города.
В парке «Керуен» проведут книжный квест
Во второй половине дня в парке «Керуен» заработает интерактивный парк впечатлений «Жазынды жарқын ет». Участников ждут викторины, квесты по книгам, выставка детской литературы и книжных новинок.
За прохождение тематических станций дети смогут получить специальные карточки «Суперчитатель» и памятные призы.
Бесплатные спектакли для детей
К празднику подготовились и театры. В Костанайском областном казахском театре драмы имени Ильяса Омарова покажут спектакль-сказку «Қожа мен спорт». На постановку приглашены школьники и представители общества инвалидов.
В областном кукольном театре состоится спектакль «В организме у лентяя», который смогут бесплатно посетить дети из социально уязвимых семей.
День завершится танцевальным батлом
Вечером, с 19:00 до 21:00, возле фонтана у ТРЦ MART пройдет танцевальный батл KenEU Unity Jam, который станет финальным мероприятием праздничного дня.
Организаторы отмечают, что все мероприятия направлены на создание безопасного, интересного и насыщенного детского праздника для юных жителей областного центра.
