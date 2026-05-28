Как не упустить грант: опубликованы сроки поступления в вузы Казахстана

— Сегодня, 09:20
Абитуриентам напомнили о ключевых сроках вступительной кампании на 2026–2027 учебный год. Будущим студентам важно заранее ознакомиться с датами проведения ЕНТ, подачи документов и участия в конкурсах на образовательные гранты.

Согласно опубликованному календарю:

  • основное ЕНТ пройдет с 10 мая по 10 июля;
  • прием документов в высшие учебные заведения будет осуществляться с 20 июня по 25 августа;
  • специальные экзамены для поступающих на направления «Педагогические науки» и «Здравоохранение» пройдут с 20 июня по 20 августа. Для участия в конкурсе документы необходимо подать до 20 июля;
  • заявления на участие в творческих экзаменах принимаются с 20 июня по 10 августа. Для участия в конкурсе — до 7 июля;
  • творческие экзамены состоятся с 7 июля по 15 августа. Для участия в конкурсе — до 20 июля;
  • заявки на участие в конкурсе образовательных грантов будут приниматься с 13 по 20 июля;
  • список обладателей государственных грантов планируется опубликовать до 10 августа.

Абитуриентам рекомендуют уточнять актуальную информацию на официальных сайтах и страницах вузов, поскольку отдельные сроки и требования могут различаться в зависимости от учебного заведения.



