Более 4 тысяч казахстанцев незаконно получили соцвыплаты: возбуждено 38 уголовных дел





Государственный фонд социального страхования продолжает работу по выявлению нарушений при назначении социальных выплат. В рамках мониторинга достоверности сведений, предоставляемых для получения выплат, специалисты фонда выявляют случаи фиктивного оформления трудовых отношений.

Выявлены сотни случаев фиктивного трудоустройства

По данным ГФСС, в настоящее время в 13 регионах Казахстана возбуждено 38 уголовных дел. В ходе проверок установлено 258 субъектов предпринимательства, которые вступали в мнимые трудовые отношения для незаконного получения социальных выплат более чем для 4,4 тысячи граждан.

Организаторы схем получили реальные сроки

По итогам рассмотрения девяти уголовных дел судами уже вынесены обвинительные приговоры. Виновными признаны 12 организаторов незаконных схем в Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и других областях страны. Они приговорены к лишению свободы на сроки от трех до пяти лет.

Цифровизация помогает выявлять нарушения

Как отметил заместитель председателя правления АО «ГФСС» Марат Жаныбеков, цифровизация социально-трудовой сферы позволяет проводить перекрестную проверку данных из различных информационных систем в режиме реального времени.

«Главная цель этой работы — обеспечить адресность социальной поддержки и защитить интересы честных участников системы. Любые попытки искусственного завышения доходов или создания фиктивной занятости выявляются на этапе анализа и получают соответствующую правовую оценку», — подчеркнул он.

Граждан призывают не пользоваться услугами посредников

В фонде отметили, что контрольные мероприятия направлены на справедливое распределение средств системы обязательного социального страхования и защиту прав добросовестных получателей выплат.

Граждан призывают не пользоваться услугами сомнительных посредников и не передавать личные данные посторонним лицам для оформления завышенных выплат. В ГФСС напоминают, что участие в подобных схемах может повлечь ответственность не только для организаторов, но и для самих получателей.

Получить консультацию по вопросам назначения социальных выплат можно бесплатно через филиалы фонда, отделения Государственной корпорации «Правительство для граждан», контакт-центр 1414, а также официальные страницы ГФСС в социальных сетях.

