Полицейские на электросамокатах начали патрулировать парки Костаная

В Костанае полицейские начали патрулировать общественные места на электросамокатах. Новый формат работы сейчас тестируют в триатлон-парке и на набережной города.
Как сообщили в полиции, эксперимент внедряют для повышения мобильности сотрудников при обеспечении общественного порядка в местах, куда невозможно быстро проехать на автомобиле.
По словам командира взвода патрульно-постовой службы Медета Кущугулова, самокаты позволяют быстрее реагировать на происшествия.
«Если произошла кража или потерялся ребёнок, на самокате удобнее и быстрее добраться до места», — отметил он.
Пока в городе используют два электросамоката, закупленных совместно с акиматом. Если эксперимент окажется успешным, количество такого транспорта планируют увеличить за счёт местного бюджета.
На электросамокатах работают восемь сотрудников патрульного батальона. Они заступают на дежурство с полудня до полуночи и патрулируют территорию протяжённостью около 14,5 километра — это набережная, триатлон-парк и район «Шагала».
Полицейские следят за общественным порядком, помогают жителям и проводят профилактические беседы с отдыхающими. В частности, они напоминают о правилах пользования самокатами и велосипедными дорожками.
Сотрудники полиции также обращают внимание на нарушения — например, езду вдвоём на одном самокате или передвижение без защитного снаряжения в ночное время.
Непогода накроет Костанайскую область
С 1 июня водителей грузовиков могут развернуть на границе
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.