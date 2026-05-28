Полицейские на электросамокатах начали патрулировать парки Костаная





В Костанае полицейские начали патрулировать общественные места на электросамокатах. Новый формат работы сейчас тестируют в триатлон-парке и на набережной города.

Как сообщили в полиции, эксперимент внедряют для повышения мобильности сотрудников при обеспечении общественного порядка в местах, куда невозможно быстро проехать на автомобиле.

По словам командира взвода патрульно-постовой службы Медета Кущугулова, самокаты позволяют быстрее реагировать на происшествия.

«Если произошла кража или потерялся ребёнок, на самокате удобнее и быстрее добраться до места», — отметил он.

Пока в городе используют два электросамоката, закупленных совместно с акиматом. Если эксперимент окажется успешным, количество такого транспорта планируют увеличить за счёт местного бюджета.

На электросамокатах работают восемь сотрудников патрульного батальона. Они заступают на дежурство с полудня до полуночи и патрулируют территорию протяжённостью около 14,5 километра — это набережная, триатлон-парк и район «Шагала».

Полицейские следят за общественным порядком, помогают жителям и проводят профилактические беседы с отдыхающими. В частности, они напоминают о правилах пользования самокатами и велосипедными дорожками.

Сотрудники полиции также обращают внимание на нарушения — например, езду вдвоём на одном самокате или передвижение без защитного снаряжения в ночное время.

