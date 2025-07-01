С 1 июня водителей грузовиков могут развернуть на границе

С 1 июня 2026 года в России вводится система подтверждения ожидания товаров — СПОТ. Новые правила будут действовать для грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Теперь получателю товара в Российской Федерации необходимо заранее оформить документ о предстоящей поставке и получить специальный QR-код.
Этот QR-код должен находиться у водителя и предъявляться по требованию контролирующих органов.
В случае отсутствия подтверждённого QR-кода грузовой автомобиль не допустят на территорию России и отправят обратно.
В связи с этим перевозчикам рекомендуют заранее уточнять у российских получателей наличие оформленного QR-кода, проверять его до прибытия на пункт пропуска, а также иметь код в бумажном или электронном виде.
Кроме того, водителям советуют сверять данные QR-кода с товаросопроводительными документами — в том числе информацию о товаре, количестве, транспортном средстве и получателе.
Также перевозчиков предупреждают о возможном увеличении времени прохождения границы в случае ошибок при оформлении документов.
Специалисты просят учитывать новые требования при планировании международных перевозок и заранее взаимодействовать с российскими получателями товаров.
