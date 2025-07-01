Непогода накроет Костанайскую область

Синоптики предупреждают жителей Костанайской области 29 мая о неустойчивой погоде. По прогнозу, ночью и утром на севере и юго-востоке региона ожидаются дождь и гроза. Днём на западе области также пройдут дожди, грозы, возможны град и шквал.
Кроме того, ночью и утром на западе области прогнозируется туман.
Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду, местами на севере, востоке и западе области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов тепла, на юге области — до 15 градусов. Днём воздух прогреется до 21–26 градусов, на юге региона — до плюс 29.
В Костанае ожидается переменная облачность. Ночью и утром прогнозируются дождь и гроза. Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха в областном центре ночью составит 10–12 градусов тепла, днём — 22–24 выше нуля.
