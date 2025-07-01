Из-за алиментов житель Рудного может получить пожизненный срок





В Рудном начался судебный процесс по делу о нападении на частного судебного исполнителя. На скамье подсудимых — 40-летний житель города Женис Курманов, бывший сотрудник правоохранительных органов.

По версии следствия, с 2013 года мужчина уклонялся от выплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребёнку. Сумма задолженности превысила 9 миллионов тенге.

После передачи исполнительного производства частному судебному исполнителю Жансулу Хамзиной в октябре 2025 года мужчину привлекли к административному аресту и предупредили об уголовной ответственности.

Гособвинение считает, что позже Курманов решил воспрепятствовать законной деятельности судебного исполнителя и спланировал нападение.

По данным следствия, он оставил телефоны дома, скрывал лицо капюшоном и избегал камер видеонаблюдения. С собой мужчина взял керамический нож.

Как прозвучало в суде, обвиняемый дождался, когда судебный исполнитель выйдет с работы и сядет в автомобиль, после чего проник в салон машины.

По версии обвинения, мужчина нанёс потерпевшей четыре удара ножом в область лица и шеи. Женщина получила ранения щеки, скулы и предплечья, однако смогла выбраться из автомобиля. Позже экспертиза установила, что её здоровью причинён лёгкий вред.

После нападения обвиняемый скрылся, переоделся и, как считает следствие, пытался устроиться на работу вахтовым методом, чтобы покинуть регион. Позже его задержали.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь судебного исполнителя в связи с исполнением судебного акта». Санкция статьи предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Подсудимый попросил рассматривать дело с участием присяжных.

С 1 июня водителей грузовиков могут развернуть на границе С 1 июня 2026 года в России вводится система подтверждения ожидания товаров — СПОТ. Новые...

Родителей костанайских выпускников предупредили о запретах на выпускных вечерах В Костанайской области выпускные вечера для школьников должны пройти без пышных застолий, кортежей и аниматоров....

Грузовики без водителей впервые проехали маршрут Астана – Москва Казахстан и Россия реализовали первый международный проект беспилотных грузоперевозок. В рамках тестового рейса грузовые автомобили...