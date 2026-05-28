Грузовики без водителей впервые проехали маршрут Астана – Москва





Казахстан и Россия реализовали первый международный проект беспилотных грузоперевозок. В рамках тестового рейса грузовые автомобили в беспилотном режиме прошли отдельные участки маршрутов Астана – Москва и Москва – Астана.

Как сообщили в транспортных ведомствах двух стран, проект реализован совместно с группой КАМАЗ и стал важным этапом развития высокотехнологичного транспортного сектора.

Во время тестового заезда специалисты проверяли качество связи на маршруте, точность цифрового двойника дороги, а также работу беспилотных систем в условиях отсутствия связи.

В министерстве отметили, что беспилотные технологии способны значительно повысить безопасность перевозок за счёт минимизации человеческого фактора, который остаётся одной из главных причин ДТП.

Кроме того, проект должен помочь решить проблему нехватки водителей в сфере грузоперевозок. Если человек может находиться за рулём ограниченное количество времени, то беспилотный транспорт способен работать практически круглосуточно.

В рамках испытаний грузовые автомобили преодолели около 3000 километров за двое суток, сократив время в пути более чем в два раза.

Также ожидается, что внедрение беспилотных технологий позволит снизить эксплуатационные расходы, уменьшить простои и повысить эффективность международных перевозок.

Сейчас Казахстан и Россия приступают к созданию необходимой инфраструктуры и нормативной базы для дальнейшего развития беспилотных перевозок.

