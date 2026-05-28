Телефоны школьников попадут под новые правила в Казахстане





Сенат Казахстана одобрил поправки, согласно которым министерство просвещения получит право разрабатывать и утверждать правила использования мобильных телефонов в школах.

Поправки были рассмотрены и приняты депутатами 28 мая в двух чтениях. Документ направлен на подпись главе государства.

Изменения вносятся в закон «Об образовании». Теперь именно министерство просвещения будет определять порядок использования устройств сотовой связи учащимися и воспитанниками организаций среднего образования.

Кроме того, закон предусматривает изменения в вопросах статуса педагога и защиты прав детей.

В частности, в законе «О статусе педагога» закрепляется норма, согласно которой учителя и руководство школ будут нести ответственность за происшествия с учащимися только в период исполнения профессиональных обязанностей.

Также расширяются меры педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в группе риска, в том числе подростков, сообщивших о насилии, имеющих суицидальные намерения или находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Сенате отметили, что принятие закона позволит защитить педагогов от несвойственных функций, повысить качество образования и усилить защиту прав детей.

