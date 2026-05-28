Телефоны школьников попадут под новые правила в Казахстане

Сенат Казахстана одобрил поправки, согласно которым министерство просвещения получит право разрабатывать и утверждать правила использования мобильных телефонов в школах.
Поправки были рассмотрены и приняты депутатами 28 мая в двух чтениях. Документ направлен на подпись главе государства.
Изменения вносятся в закон «Об образовании». Теперь именно министерство просвещения будет определять порядок использования устройств сотовой связи учащимися и воспитанниками организаций среднего образования.
Кроме того, закон предусматривает изменения в вопросах статуса педагога и защиты прав детей.
В частности, в законе «О статусе педагога» закрепляется норма, согласно которой учителя и руководство школ будут нести ответственность за происшествия с учащимися только в период исполнения профессиональных обязанностей.
Также расширяются меры педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в группе риска, в том числе подростков, сообщивших о насилии, имеющих суицидальные намерения или находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Сенате отметили, что принятие закона позволит защитить педагогов от несвойственных функций, повысить качество образования и усилить защиту прав детей.
Казахстанцам объяснили, кого могут не выпустить из страны
В Костанайской области проверяют готовность к природным пожарам
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.