В Костанайской области проверяют готовность к природным пожарам





В Костанйской области начались республиканские командно-штабные учения «ӨРТ-2026», направленные на предупреждение и ликвидацию природных пожаров. Они проходят в регионе уже третий год подряд после масштабных лесных пожаров 2022 года в Костанайской области и области Абай.

Учения продлятся два дня. Особое внимание в этом году уделяют подразделениям «Ауыл құтқарушылары», которые создаются при акиматах и должны активно развиваться с начала 2025 года по поручению министра по чрезвычайным ситуациям. Их основная задача — защита жителей и имущества в отдалённых населённых пунктах до прибытия профессиональных спасателей.

Как сообщил заместитель начальника управления пожаротушения Комитета противопожарной службы МЧС РК Арман Хусаинов, в учениях будут задействованы не только районные и областные подразделения, но и силы из соседних регионов.

«Сценарий предусматривает распространение пожара на территории Акмолинской и Актюбинской областей. Оттуда также будут привлечены подразделения. Кроме того, планируется привлечение пожарного поезда, лесничеств и воздушной авиации», — отметил он.

Перед практической частью специалисты провели совещание по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям. Представители различных служб доложили об уровне оснащённости и запасах ресурсов.

Так, по данным Комитета государственного энергетического надзора, в Казахстане готовы 704 автономных источника электроснабжения для жизненно важных объектов, из них 43 находятся в Костанайской области. Также в резерве имеются 3,4 млн тонн угля и 147 тысяч тонн мазута.

Вместе с тем председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев подчеркнул, что хорошие отчёты не всегда соответствуют реальной ситуации.

«На практике не всё так гладко и радужно. Поэтому в пожароопасный сезон необходимо отрабатывать алгоритмы действий даже на небольших возгораниях», — заявил он.

Основной этап учений пройдёт на территории Аракарагайского учреждения лесного хозяйства в селе Красный Кордон Алтынсаринского района. Там развернут палаточный лагерь и полевой оперативный штаб.

Кроме отработки тактических действий, в ходе учений планируется обновление минерализованных полос вокруг населённых пунктов, сельхозугодий и железных дорог. Также специалисты ликвидируют несанкционированные свалки, очистят территории от сухой растительности и проверят источники противопожарного водоснабжения и подъездные пути к ним.

