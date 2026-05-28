После смертей пациенток депутаты потребовали проверить клиники пластической хирургии





Трагические случаи в Актау и Алматы, связанные со смертью пациенток после липосакции, вызвали широкий общественный резонанс и вновь подняли вопрос безопасности в сфере эстетической медицины.

Депутаты заявили, что проблема носит уже не точечный, а системный характер. По их словам, речь идёт не только о качестве медицинских услуг, но и об эффективности государственного контроля.

Напомнили и о том, что ещё в 2024 году мажилисмены поднимали вопросы незаконной медицинской деятельности, работы псевдоврачей и отсутствия должного контроля в сфере пластической хирургии и косметологии.

Тогда правительство официально признало наличие серьёзных нарушений. По данным депутатов, только за 2023 год было составлено 674 административных протокола за незаконную медицинскую деятельность. Кроме того, количество обращений по некачественным косметологическим и пластическим процедурам выросло почти в два раза, а нарушения подтвердились более чем в 60% проверенных случаев.

Сегодня в Казахстане пластической хирургией занимаются порядка 260 медицинских организаций, а рынок эстетической медицины оценивается в десятки миллиардов тенге.

При этом, как отмечают депутаты, новые трагические случаи происходят не в подпольных кабинетах, а в лицензированных частных клиниках.

Особую обеспокоенность вызывает и то, что после выявленных нарушений некоторые медцентры продолжают работу через новые юридические лица. Меняется название и ТОО, однако адрес, помещение и персонал могут оставаться прежними.

Депутаты подчеркнули, что многие эстетические процедуры сегодня рекламируются как простые и безопасные, хотя липосакция является полноценным хирургическим вмешательством с рисками тяжёлых осложнений, включая тромбоэмболию, жировую эмболию и анафилактический шок.

В связи с этим предложено провести комплексную проверку частных медицинских организаций, работающих в сфере пластической хирургии и эстетической медицины, усилить контроль за выдачей лицензий и повторным открытием клиник после грубых нарушений, а также обеспечить публикацию открытой статистики осложнений и смертности после подобных вмешательств.

Кроме того, Генеральную прокуратуру просят организовать масштабную проверку частных клиник на предмет соблюдения лицензионных требований, квалификации специалистов, наличия оборудования и готовности к оказанию экстренной помощи.

