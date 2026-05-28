В Минфине сделали заявление о проверках мобильных переводов





Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов рассказал, как проходит работа по проверке мобильных переводов граждан, передает zakon.kz

По его словам, уведомления казахстанцам уже направляются по всем категориям проверок. При этом налогоплательщикам дают 30 рабочих дней на исполнение требований.

«Мы даём возможность сдать декларацию либо предоставить пояснения», — отметил Ержан Биржанов в кулуарах Сената 28 мая.

Он подчеркнул, что на данном этапе никаких штрафных санкций, ограничений или банковских блокировок в отношении граждан не применяется.

По словам вице-министра, сейчас специалисты анализируют реакцию налогоплательщиков на поступающие уведомления.

