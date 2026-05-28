После пожара в школе Аркалыка экзамены перенесут в другое здание

— Сегодня, 11:48
После пожара в средней школе №5 Аркалыка обучение и проведение экзаменов организуют в другом здании. Об этом сообщили в отделе образования города.

Напомним, в Аркалыке Костанайской области произошло возгорание кровли четырёхэтажного здания школы. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

В связи с произошедшим промежуточная и итоговая аттестация школьников будет проходить в здании Межшкольного учебно-производственного комбината трудового обучения и профориентации учащихся общеобразовательных школ Аркалыка.

Как отметили в управлении образования Костанайской области, экзамены организуют согласно единому графику, все необходимые условия для учащихся уже созданы.

В МЧС сообщили, что первое подразделение прибыло на место через три минуты после поступления вызова. В тушении были задействованы силы и средства спасателей, а также организована бесперебойная подача воды.



