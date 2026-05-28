После пожара в школе Аркалыка экзамены перенесут в другое здание

После пожара в средней школе №5 Аркалыка обучение и проведение экзаменов организуют в другом здании. Об этом сообщили в отделе образования города.
Напомним, в Аркалыке Костанайской области произошло возгорание кровли четырёхэтажного здания школы. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
В связи с произошедшим промежуточная и итоговая аттестация школьников будет проходить в здании Межшкольного учебно-производственного комбината трудового обучения и профориентации учащихся общеобразовательных школ Аркалыка.
Как отметили в управлении образования Костанайской области, экзамены организуют согласно единому графику, все необходимые условия для учащихся уже созданы.
В МЧС сообщили, что первое подразделение прибыло на место через три минуты после поступления вызова. В тушении были задействованы силы и средства спасателей, а также организована бесперебойная подача воды.
В ЕНПФ предупредили о звонках с обещанием повысить пенсию
Заброшки, окна и водоёмы: в Костанайской области усиливают защиту детей летом
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.