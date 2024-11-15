Заброшки, окна и водоёмы: в Костанайской области усиливают защиту детей летом





В Костанайской области в период летних каникул усилят профилактическую работу по безопасности детей. Об этом сообщила руководитель управления образования акимата Костанайской области А. Ибраева.

По её словам, практика показывает, что риски для несовершеннолетних часто носят скрытый характер и не зависят от социального статуса семьи.

В связи с этим при участии акиматов, органов внутренних дел, отделов образования и других государственных органов планируется провести ревизию заброшенных объектов и ограничить доступ детей к потенциально опасным местам.

Также летом продолжатся профилактические мероприятия и рейды, направленные на предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних.

Особое внимание уделят профилактике гибели детей на водоёмах, при пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, а также выпадении из окон.

