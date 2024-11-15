Более тысячи человек в Казахстане привлекли к ответственности за закрытое лицо





1179 человек в Казахстане привлекли к ответственности за ношение одежды, скрывающей лицо, сообщает Polisia.kz.

Запрет предусмотрен пунктом 3 статьи 75 закона «О профилактике правонарушений». Нарушением считается ношение одежды, закрывающей лицо таким образом, что визуально распознать человека сложно или невозможно.

При этом запрет не распространяется на случаи, когда лицо закрывают из-за погодных условий, по медицинским показаниям, при исполнении служебных обязанностей, а также во время спортивных и культурных мероприятий.

Ответственность за нарушение предусмотрена статьёй 434-3 Кодекса об административных правонарушениях. За первое нарушение предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечёт штраф в размере 10 МРП.

В Духовном управлении мусульман Казахстана ранее отмечали, что запрет связан не с ограничением религиозных убеждений или личного выбора, а с вопросами общественной безопасности.

Летом более 14 тысяч школьников привлекут к озеленению в Казахстане Трудовая занятость подростков остаётся одним из ключевых направлений летней кампании в Костанайской области. Об этом...

В Костанайской области откроют новые лагеря и расширят летний отдых детей В 2026 году летним отдыхом и оздоровлением в Костанайской области планируют охватить около 103 тысяч...