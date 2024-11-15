Летом более 14 тысяч школьников привлекут к озеленению в Казахстане

— Сегодня, 09:34
Трудовая занятость подростков остаётся одним из ключевых направлений летней кампании в Костанайской области. Об этом сообщила руководитель управления образования акимата Костанайской области А. Ибраева.

В летний период в регионе планируют организовать около 600 бригад по озеленению, в которых будут задействованы свыше 14 тысяч школьников. Эти показатели сопоставимы с прошлым годом, когда работали 609 бригад с охватом 14 240 детей.

Кроме того, в рамках программы «Таза Қазақстан» общественный фонд «Neco» организует «Эколагерь» для порядка 100 детей. Также запланированы конкурс «Лучший школьный двор» и акция «Мой дом – мой двор».

Отделам образования совместно с акиматами поручено обеспечить реализацию данных проектов. Ожидается, что такие инициативы помогут организовать временную занятость подростков и приобщить их к экологической культуре.

Наряду с организацией отдыха будет усилена и профилактическая работа. В настоящее время на различных учетах состоят 1452 ребёнка. Все они, по информации управления образования, будут охвачены летним отдыхом и различными формами занятости.





