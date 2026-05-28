В ЕНПФ предупредили о звонках с обещанием повысить пенсию





Вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками ЕНПФ и предлагают якобы увеличить размер пенсии.

Как сообщили в фонде, мошенники звонят гражданам и сообщают об «обнаружении» нескольких лет трудового стажа, которые не были учтены при расчёте пенсии. После этого они предлагают произвести перерасчёт выплат в сторону увеличения.

Для большей убедительности злоумышленники называют адреса реально существующих отделений фонда и приглашают вкладчиков прийти туда. Также они предлагают заранее забронировать электронную очередь и просят продиктовать код из SMS-сообщения.

В ЕНПФ предупреждают: передавать коды из SMS посторонним лицам нельзя, так как это может привести к потере доступа к личным данным или денежным средствам.

Граждан просят быть бдительными и проверять информацию только через официальные каналы фонда.

