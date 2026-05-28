Лабораторные вместо зубрёжки: какие изменения предлагают для школьников РК





Депутат Мажилиса Ирина Смирнова заявила о снижении качества преподавания биологии в казахстанских школах и утрате предметом статуса приоритетной дисциплины.

По её словам, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению интереса школьников к биологии, что в итоге отражается на уровне естественно-научной грамотности выпускников.

«Существующая школьная практика демонстрирует сокращение часов на изучение биологии или их отсутствие вовсе, выраженный крен в сторону теоретического характера учебников при дефиците лабораторных и практических работ», — отметила депутат.

Также, по мнению Смирновой, в школах отсутствует целостный подход к изучению биологии.

В связи с этим депутат предложила усилить контроль за оснащением кабинетов биологии и увеличить количество практико-ориентированных заданий.

Кроме того, она считает необходимым включить в итоговую аттестацию задачи из области здоровья и экологии, чтобы мотивировать школьников не к заучиванию материала, а к применению знаний на практике.

Ирина Смирнова также предложила изменить формат итоговых экзаменов в 9-х и 11-х классах, заменив тестирование на устную и практическую формы.

