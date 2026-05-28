Казахстанцам объяснили, кого могут не выпустить из страны





С 1 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу новые нормы налогового администрирования. Согласно статье 189 нового Налогового кодекса, налоговые органы смогут инициировать временное ограничение на выезд из страны для руководителей компаний, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, имеющих крупную задолженность перед бюджетом, передает inbusiness.kz

Как пояснил налоговый консультант Айдар Масатбаев, ограничение станет крайней мерой и будет применяться только после того, как исчерпаны другие способы взыскания задолженности.

Для введения запрета одновременно должны соблюдаться три условия: долг превышает 27 тысяч МРП, задолженность не погашается более трёх месяцев, а также ранее уже были применены стандартные меры воздействия — блокировка счетов, взыскание с дебиторов и ограничения на распоряжение имуществом.

После этого налоговый орган сможет вынести постановление об ограничении выезда, однако документ должен будет пройти обязательное судебное санкционирование.

По словам эксперта, процедура будет напоминать действующий порядок, предусмотренный Гражданским процессуальным кодексом. Суд будет рассматривать материалы в течение трёх рабочих дней и либо санкционирует ограничение, либо откажет в его применении.

При этом отдельного уведомления именно о запрете на выезд законодательство не предусматривает. Однако к этому моменту налогоплательщик уже должен знать о задолженности, поскольку ранее получает уведомления и сталкивается с другими мерами взыскания.

Новая норма касается только первого руководителя юридического лица, его временно замещающего, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. На обычных физических лиц она распространяться не будет.

Айдар Масатбаев отметил, что фактически государство впервые переносит налоговое давление с самой компании на конкретного руководителя бизнеса.

Эксперт также обратил внимание на возможные риски, связанные с работой информационных систем налоговых органов. По его словам, ошибки в отображении задолженности могут привести к серьёзным последствиям, включая проблемы с выездом за границу и срыв международных поездок.

Формально после погашения задолженности или подтверждения её отсутствия ограничение должны снять в течение одного рабочего дня. Однако на практике процедура может занять больше времени из-за судебного санкционирования и передачи информации в Пограничную службу КНБ.

До вступления новых правил в силу специалист рекомендует бизнесу регулярно проводить сверку с налоговыми органами, контролировать задолженности и внимательно следить за корректностью данных в налоговых системах.

Метки: казахстан, налоги, бизнес, выезд за границу, налоговый кодекс

