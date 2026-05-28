На перекрёстке Назарбаева произошло ДТП с тремя автомобилями





По факту ДТП на перекрёстке улицы Назарбаева полицейские проводят проверку.

Авария произошла 28 мая. По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Jetour, который в этот момент выполнял разворот.

После удара Jetour по инерции столкнулся с автомобилем Iveco.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2110 был доставлен в травмпункт. Водители Jetour и Iveco не пострадали.

Полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

