На перекрёстке Назарбаева произошло ДТП с тремя автомобилями

По факту ДТП на перекрёстке улицы Назарбаева полицейские проводят проверку.
Авария произошла 28 мая. По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Jetour, который в этот момент выполнял разворот.
После удара Jetour по инерции столкнулся с автомобилем Iveco.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2110 был доставлен в травмпункт. Водители Jetour и Iveco не пострадали.
Полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
