Родителей костанайских выпускников предупредили о запретах на выпускных вечерах

В Костанайской области выпускные вечера для школьников должны пройти без пышных застолий, кортежей и аниматоров. Такие требования предусмотрены приказом министра просвещения.
Кроме того, запрещён сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам.
Как сообщили в управлении образования, церемонии вручения аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов пройдут 18 июня в стенах школ либо на пришкольных территориях по согласованию с родительскими комитетами.
В случае выявления фактов сбора денег родители могут обратиться в отделы образования по месту жительства или по телефонам доверия. Один из номеров работает круглосуточно и анонимно.
В колледжах области вручение дипломов завершится до 30 июня.
Тем временем экзамены для девятиклассников пройдут с 29 мая по 11 июня по четырём обязательным предметам. Выпускники 11-х классов будут сдавать государственные экзамены со 2 по 15 июня. Всего их будет пять, один из экзаменов пройдет в устной форме.
Также сообщается, что участие в ЕНТ планируют принять более четырёх тысяч выпускников региона.
В управлении образования отметили, что в области продолжают расширять инфраструктуру образования. За последние два года в регионе открыли четыре школы почти на 2500 мест, а в 2025 году — шесть детских садов почти на тысячу мест.
Кроме того, в регионе продолжается развитие инклюзивного образования. Сейчас в Костанайской области работают 31 кабинет поддержки инклюзии. До 2030 года планируется открыть ещё 23 кабинета при школах и 13 — в дошкольных организациях.
