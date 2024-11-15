Родителей костанайских выпускников предупредили о запретах на выпускных вечерах





В Костанайской области выпускные вечера для школьников должны пройти без пышных застолий, кортежей и аниматоров. Такие требования предусмотрены приказом министра просвещения.

Кроме того, запрещён сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам.

Как сообщили в управлении образования, церемонии вручения аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов пройдут 18 июня в стенах школ либо на пришкольных территориях по согласованию с родительскими комитетами.

В случае выявления фактов сбора денег родители могут обратиться в отделы образования по месту жительства или по телефонам доверия. Один из номеров работает круглосуточно и анонимно.

В колледжах области вручение дипломов завершится до 30 июня.

Тем временем экзамены для девятиклассников пройдут с 29 мая по 11 июня по четырём обязательным предметам. Выпускники 11-х классов будут сдавать государственные экзамены со 2 по 15 июня. Всего их будет пять, один из экзаменов пройдет в устной форме.

Также сообщается, что участие в ЕНТ планируют принять более четырёх тысяч выпускников региона.

В управлении образования отметили, что в области продолжают расширять инфраструктуру образования. За последние два года в регионе открыли четыре школы почти на 2500 мест, а в 2025 году — шесть детских садов почти на тысячу мест.

Кроме того, в регионе продолжается развитие инклюзивного образования. Сейчас в Костанайской области работают 31 кабинет поддержки инклюзии. До 2030 года планируется открыть ещё 23 кабинета при школах и 13 — в дошкольных организациях.

Из-за алиментов житель Рудного может получить пожизненный срок В Рудном начался судебный процесс по делу о нападении на частного судебного исполнителя. На скамье...

Грузовики без водителей впервые проехали маршрут Астана – Москва Казахстан и Россия реализовали первый международный проект беспилотных грузоперевозок. В рамках тестового рейса грузовые автомобили...

Телефоны школьников попадут под новые правила в Казахстане Сенат Казахстана одобрил поправки, согласно которым министерство просвещения получит право разрабатывать и утверждать правила использования...