Связь подорожает, тарифы изменятся: что ждет казахстанцев с июня





С июня 2026 года казахстанских абонентов ждут изменения в сфере мобильной связи, интернета и цифровых сервисов. Операторы обновляют условия тарифов, пересматривают стоимость некоторых услуг и завершают действие отдельных акций, передает digitalbusiness.kz

Beeline отключает услугу с доверительными минутами и SMS

С 1 июня компания Beeline прекращает предоставление услуги «Доверительные минуты и SMS». Абоненты больше не смогут получать в долг пакеты минут и сообщений.

В качестве альтернативы оператор предлагает воспользоваться услугой «Доверительный платеж», которая позволяет временно пополнить баланс при отсутствии средств.

Tele2 и Altel изменили условия переподключения тарифов

С 20 мая Tele2 и Altel обновили правила досрочного переподключения тарифных планов.

Теперь, если пакет услуг закончился раньше срока, для его повторного подключения необходимо оплатить абонентскую плату по тарифу и дополнительно 590 тенге. Выполнить переподключение можно через мобильное приложение в разделе «Мой тариф».

Altel снижает стоимость семейных тарифов

С 22 июня оператор Altel уменьшит стоимость тарифной линейки «Моя семья». При этом объем предоставляемых услуг останется без изменений.

Абонентам по-прежнему будут доступны безлимитный интернет, звонки внутри сети Altel и Tele2, SMS, а также доступ к онлайн-кинотеатрам.

Стоимость тарифов составит:

«Моя семья 3» — 8 990 тенге в первые три месяца, затем 11 990 тенге;

«Моя семья 5» — 10 720 тенге в первые три месяца, затем 14 290 тенге;

«Моя семья 7» — 14 620 тенге в первые три месяца, затем 19 490 тенге.

Для действующих участников других акционных предложений новые цены начнут действовать после окончания текущих скидок.

Activ завершил ряд акций с безлимитным интернетом

С 25 мая на некоторых тарифах activ перестали действовать акции с безлимитным доступом к отдельным интернет-сервисам.

На тарифах «ТОП Promo L» и «Прокачанный» завершилась акция, предоставлявшая безлимитный доступ к социальным сетям, видеосервисам, мессенджерам и ресурсам казнета.

На тарифе «ТОП Promo M» больше не действует безлимит на социальные сети, мессенджеры и казахстанские интернет-ресурсы.

В качестве альтернативы оператор предлагает подключение к семейным тарифам, где безлимитный интернет доступен от 2 110 тенге в месяц на одного участника.

Kcell и Activ повысили стоимость музыкального сервиса

С 28 мая операторы Kcell и Activ увеличили стоимость подписки на сервис mobi Music. Теперь ежемесячная плата составляет 1 290 тенге.

При этом функционал сервиса остается прежним. Пользователи по-прежнему могут пользоваться музыкальной библиотекой без ограничений, слушать треки в высоком качестве и использовать приложение в привычном режиме.

В компаниях пояснили, что изменение стоимости связано с расширением музыкального каталога и развитием сервиса.

