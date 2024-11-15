Связь подорожает, тарифы изменятся: что ждет казахстанцев с июня

С июня 2026 года казахстанских абонентов ждут изменения в сфере мобильной связи, интернета и цифровых сервисов. Операторы обновляют условия тарифов, пересматривают стоимость некоторых услуг и завершают действие отдельных акций, передает digitalbusiness.kz
Beeline отключает услугу с доверительными минутами и SMS
С 1 июня компания Beeline прекращает предоставление услуги «Доверительные минуты и SMS». Абоненты больше не смогут получать в долг пакеты минут и сообщений.
В качестве альтернативы оператор предлагает воспользоваться услугой «Доверительный платеж», которая позволяет временно пополнить баланс при отсутствии средств.
Tele2 и Altel изменили условия переподключения тарифов
С 20 мая Tele2 и Altel обновили правила досрочного переподключения тарифных планов.
Теперь, если пакет услуг закончился раньше срока, для его повторного подключения необходимо оплатить абонентскую плату по тарифу и дополнительно 590 тенге. Выполнить переподключение можно через мобильное приложение в разделе «Мой тариф».
Altel снижает стоимость семейных тарифов
С 22 июня оператор Altel уменьшит стоимость тарифной линейки «Моя семья». При этом объем предоставляемых услуг останется без изменений.
Абонентам по-прежнему будут доступны безлимитный интернет, звонки внутри сети Altel и Tele2, SMS, а также доступ к онлайн-кинотеатрам.
Стоимость тарифов составит:
- «Моя семья 3» — 8 990 тенге в первые три месяца, затем 11 990 тенге;
- «Моя семья 5» — 10 720 тенге в первые три месяца, затем 14 290 тенге;
- «Моя семья 7» — 14 620 тенге в первые три месяца, затем 19 490 тенге.
Для действующих участников других акционных предложений новые цены начнут действовать после окончания текущих скидок.
Activ завершил ряд акций с безлимитным интернетом
С 25 мая на некоторых тарифах activ перестали действовать акции с безлимитным доступом к отдельным интернет-сервисам.
На тарифах «ТОП Promo L» и «Прокачанный» завершилась акция, предоставлявшая безлимитный доступ к социальным сетям, видеосервисам, мессенджерам и ресурсам казнета.
На тарифе «ТОП Promo M» больше не действует безлимит на социальные сети, мессенджеры и казахстанские интернет-ресурсы.
В качестве альтернативы оператор предлагает подключение к семейным тарифам, где безлимитный интернет доступен от 2 110 тенге в месяц на одного участника.
Kcell и Activ повысили стоимость музыкального сервиса
С 28 мая операторы Kcell и Activ увеличили стоимость подписки на сервис mobi Music. Теперь ежемесячная плата составляет 1 290 тенге.
При этом функционал сервиса остается прежним. Пользователи по-прежнему могут пользоваться музыкальной библиотекой без ограничений, слушать треки в высоком качестве и использовать приложение в привычном режиме.
В компаниях пояснили, что изменение стоимости связано с расширением музыкального каталога и развитием сервиса.
