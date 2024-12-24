Национальный перевозчик рассказал, какими услугами и удобствами могут воспользоваться пассажиры, передает Rail-news.kz со ссылкой на Tengri Travel.

В поездах дальнего следования пассажирам доступно несколько бесплатных услуг в зависимости от типа поезда.

Бесплатная вода

В стандартных поездах пассажирам предоставляется горячая вода для чая. В поездах «Тальго» установлены кулеры с теплой и холодной питьевой водой.

Средства гигиены

В каждой уборной доступны бесплатные гигиенические принадлежности, такие как туалетная бумага и мыло.

Микроволновая печь

В стандартных поездах предусмотрены микроволновые печи для разогревания еды.

Бесплатный доступ к мультимедийному порталу

Во всех поездах пассажирам предоставляется бесплатный доступ к мультимедийному порталу, где можно смотреть фильмы, слушать музыку, аудиокниги и читать электронные книги, что делает поездку более увлекательной.

Место для багажа

В поездах «Тальго» пассажиры могут бесплатно перевозить багаж весом до 25 килограммов и размерами не более 150 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты.

В стандартных поездах допустимый вес ручной клади составляет до 35 килограммов, а размеры – до 200 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты.

Медицинская аптечка

В каждом вагоне у проводника должна быть аптечка для оказания первичной медицинской помощи.

Консультации по маршруту и расписанию

Пассажиры могут бесплатно получить информацию о маршруте, расписании и правилах поездки у проводников или через специальные информационные системы, установленные в поездах.

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