Национальный перевозчик рассказал, какими услугами и удобствами могут воспользоваться пассажиры, передает Rail-news.kz со ссылкой на Tengri Travel.
В поездах дальнего следования пассажирам доступно несколько бесплатных услуг в зависимости от типа поезда.
Бесплатная вода
В стандартных поездах пассажирам предоставляется горячая вода для чая. В поездах «Тальго» установлены кулеры с теплой и холодной питьевой водой.
Средства гигиены
В каждой уборной доступны бесплатные гигиенические принадлежности, такие как туалетная бумага и мыло.
Микроволновая печь
В стандартных поездах предусмотрены микроволновые печи для разогревания еды.
Бесплатный доступ к мультимедийному порталу
Во всех поездах пассажирам предоставляется бесплатный доступ к мультимедийному порталу, где можно смотреть фильмы, слушать музыку, аудиокниги и читать электронные книги, что делает поездку более увлекательной.
Место для багажа
В поездах «Тальго» пассажиры могут бесплатно перевозить багаж весом до 25 килограммов и размерами не более 150 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты.
В стандартных поездах допустимый вес ручной клади составляет до 35 килограммов, а размеры – до 200 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты.
Медицинская аптечка
В каждом вагоне у проводника должна быть аптечка для оказания первичной медицинской помощи.
Консультации по маршруту и расписанию
Пассажиры могут бесплатно получить информацию о маршруте, расписании и правилах поездки у проводников или через специальные информационные системы, установленные в поездах.