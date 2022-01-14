Беспорядки в Казахстане: названо количество арестованных

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В Генеральной прокуратуре сообщили о количестве арестованных лиц в результате прошедших беспорядков в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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Сообщается, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей алматинской трагедии и террористических атак в других регионах.
«На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам и 15 убийств», — говорится в сообщении.
«К административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены», — уточнили в ведомстве.
В изолятор временного содержания водворено 524 лица, подозреваемых в совершении преступлений. При этом 412 человек с санкции суда взяты под стражу.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области