Беспорядки в Казахстане: названо количество арестованных

В Генеральной прокуратуре сообщили о количестве арестованных лиц в результате прошедших беспорядков в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей алматинской трагедии и террористических атак в других регионах.

«На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам и 15 убийств», — говорится в сообщении.

За правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств.

«К административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены», — уточнили в ведомстве.

В изолятор временного содержания водворено 524 лица, подозреваемых в совершении преступлений. При этом 412 человек с санкции суда взяты под стражу.

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