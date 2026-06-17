Бетонные блоки убирают во дворах Костанайской области ради проезда спецтехники





В Костанайской области продолжается республиканская акция «Свободный проезд», в рамках которой сотрудники ДЧС, полиции, а также представители ОСИ и ПКСК проверяют дворы жилых домов на доступность для экстренных служб.

Во время рейдов специалисты обращают внимание на наличие препятствий, которые могут помешать проезду пожарной и другой спецтехники. В некоторых дворах для обеспечения свободного доступа спасателям приходится демонтировать бетонные блоки и другие ограждения.

Как отметил начальник управления ДЧС Костанайской области Даурен Саринов, подобные акции проводятся ежегодно. Однако если ранее жителям и обслуживающим организациям выдавались предупреждения об устранении нарушений, то теперь специалисты приступили к демонтажу препятствий самостоятельно.

После трагедии в Астане контроль усилили

Поводом для усиления работы стал трагический пожар, произошедший в апреле этого года в одном из жилых комплексов Астаны. Тогда, по информации спасателей, припаркованные автомобили существенно затруднили подъезд пожарной техники к месту возгорания.

В результате происшествия погибли трое детей. После этого вопросам свободного проезда для спецслужб стали уделять повышенное внимание по всей стране.

Жители выступают против демонтажа

Вместе с тем жители некоторых дворов выступают против демонтажа ограждений. По их словам, бетонные блоки были установлены для ограничения движения автомобилей и обеспечения безопасности детей, которые играют во дворах и катаются на самокатах.

Горожане считают, что подобные конструкции помогают бороться с водителями, нарушающими скоростной режим на внутридворовых территориях.

Полицейские предлагают альтернативу

В ответ сотрудники полиции предлагают альтернативные решения. Среди них установка дорожных знаков, искусственных неровностей и специальных шарообразных ограничителей, которые не препятствуют проезду спецтехники, но ограничивают движение легковых автомобилей.

По мнению специалистов, такой вариант позволит совместить требования безопасности и обеспечить беспрепятственный доступ экстренных служб.

Более 50 рейдов по области

Аналогичные проверки проходят во всех городах и районах Костанайской области. Так, в Лисаковске акция стартовала 10 июня. Специалисты напоминают жителям о необходимости обеспечивать свободный проезд для экстренных служб и не загромождать дворовые территории транспортом.

По данным ДЧС, на сегодняшний день в регионе уже проведено более 50 подобных мероприятий.

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