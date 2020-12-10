Без альтернативы: с нового года люди с инвалидностью смогут заказать средства реабилитации только через спецпортал

На портале социальных услуг заработали категории, которые еще пару месяцев назад не были доступны. Речь идет о заказе для людей с инвалидностью вариантов санаторно-курортного лечения и услуг индивидуального помощника, а также специалиста жестового языка, передает alau.kz

С января в Казахстане не останется альтернативы для получения средств реабилитации людьми с ограниченными возможностями. С 2021 года прийти как раньше в отдел занятости и получить необходимые вещи больше не получится. Теперь людям предстоит заказывать их через портал социальных услуг. Для этого важно получить ЭЦП. Но как оказалось не все люди доверительно относятся к новому способу. Только 80 процентов от всех лиц с инвалидностью в регионе получили цифровую подпись. Некоторых веяния нового времени настораживают и люди ожидают трудностей, с которыми раньше не сталкивались. Но сотрудники гос.органов стараются их переубедить. Там, где интернет недоступен или возникают другие сложности, помощь можно получить от акимов сел и сельских округов, а также местных отделов занятости.

«Во-первых, это самостоятельный выбор. Его личный выбор средства. Во-вторых сокращаются сроки получения того или иного средства. И потом ЭЦП это его личная подпись. Он ее никому не передает. Получил ЭЦП и сам лично пользуется ею»,- сказала Алия Мекебаева, заместитель руководителя координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Помимо работы с недоверчивыми жителями региона в управлении социальных программ сейчас проводят работу с местными поставщиками на портале. В нашей области их уже зарегистрировано 46. Они будут предоставлять технические и иные средства реабилитации, а также услуги индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и возможности санаторно-курортного лечения. Три последних категории еще пару месяцев назад не были доступны на сайте. К примеру, сложности возникали с подбором индивидуального помощника. Теперь сообщается, что эта функция заработала.

«Сейчас мы регистрируем физических лиц, которые хотят или могут оказывать такую услугу в портале социальных услуг. Для этого физическое лицо подает заявление, прикладывает определенный пакет документов. Мы рассматриваем его пакет документов, регистрируем его и включаем в реестр поставщиков»,- сообщила Алия Мекебаева.

Осенью в ведомстве говорили о проблемах с подбором на портале индивидуальных вещей, таких как протезы и ортопедическая обувь. Тогда предполагали, что вопрос придется решать при участии специалистов, которые помогут человеку в подборе индивидуального средства, сделав замеры. Теперь решение по этому вопросу принято.

«По индивидуальному подбору лицо с инвалидностью будет знать, что ему нужен протез левой голени по современной технологии. Так он и будет выбирать себе. Допустим, ему нужна коляска активная. Буквально недавно мы поднимали этот вопрос на совещании со здравоохранением, которые изначально будут рекомендовать инвалиду, какая коляска ему все-таки необходима»,- пояснила заместитель.

Портал социальных услуг начнет свою работу как единственный способ заказа средств реабилитации уже с 1 января. До этого момента людям с инвалидностью настоятельно рекомендуют оформить электронно-цифровую подпись. С началом нового года на портале будут доступны все 55 социальных услуг.

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