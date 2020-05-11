Без банкетов и в школьной форме. В МОН рассказали о предстоящем вручении аттестатов

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Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на своей странице в Фейсбук опубликовала сообщение о предстоящем верчении аттестатов школьникам.
Принято решение вручение аттестатов выпускников 11 классов провести 3-4 июня.
«Ежегодно данное мероприятие проводилось в середине июня. Но учитывая отмену итоговой аттестации для выпускников и необходимость подготовки к ЕНТ, данное мероприятие мы перенесли на начало июня. Особенностью проведения праздника станет то, что в рамках праздника будут торжественно вручены аттестаты и прозвенит последний звонок для выпускников 11 классов. При этом, мероприятие обязательно должно пройти на территории школы, на открытом воздухе, без приглашения гостей, с участием только выпускников 11 классов и соблюдением санитарных норм. Рекомендовано на вручении быть в обычной школьной форме»,- сообщила Каринова.
Кроме того, после торжественной части планируется организовать совместную с министерством экологии акцию по посадке деревьев выпускниками 11 класса. В последующие годы такая акция будет приурочена к 25 мая.