Без гаджетов и скуки: чем этим летом заняты школьники Костанайской области





В Костанайской области продолжают работу пришкольные лагеря, где школьники проводят летние каникулы с пользой. Для детей организуют спортивные, творческие и познавательные занятия, а также экскурсии и активный отдых.

Для первоклассницы Айданы Аулабаевой это первое лето в пришкольном лагере. По ее словам, здесь она быстро нашла друзей и каждый день узнает что-то новое.

«Мне нравится лагерь. Мы играем с водой, ходим в театр, в цирк, рисуем, поём песни и танцуем», — рассказала школьница.

Не менее насыщенно проходят каникулы и у Айши Бекбай, которая осенью перейдет в третий класс.

«Здесь мы играем и весело проводим время. Утром просыпаемся, приходим сюда и делаем зарядку», — поделилась девочка.

В школе-гимназии №24, где обучаются дети с первого по четвертый класс, отмечают высокий интерес родителей к летнему отдыху. В начале июня здесь одновременно работали четыре отряда.

«Когда начался прием заявлений, родители подали 155 заявок. В первую смену лагерь посещали все 155 детей. Сейчас ребят стало немного меньше, потому что многие семьи уезжают в отпуск или отправляют детей к родственникам», — рассказала учитель начальных классов Акмарал Нурмаганбетова.

Каждая смена в пришкольном лагере длится две недели. Дети проводят здесь первую половину дня, участвуют в играх, спортивных мероприятиях, творческих мастер-классах и экскурсиях.

Всего этим летом в Костанайской области для организации досуга школьников работают 617 оздоровительных центров, включая пришкольные лагеря.

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