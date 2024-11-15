Казгидромет предупредил о чрезвычайной пожарной опасности в Костанайской области

В ряде регионов Казахстана объявлена высокая и чрезвычайная пожарная опасность
РГП «Казгидромет» предупредил о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности в нескольких регионах Казахстана.
Высокая пожарная опасность прогнозируется в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Улытау, Абай и Жетысу. Кроме того, опасные условия ожидаются в отдельных районах Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей.
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Кызылординской и Туркестанской областях, а также в отдельных районах областей Жетысу, Абай, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытау, Актюбинской и Атырауской.
В Костанайской области высокая пожарная опасность ожидается на западе, востоке и в центральной части региона, а чрезвычайная — на юге области.
Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры, не сжигать сухую траву и мусор, а также не бросать непотушенные окурки. В условиях жаркой и сухой погоды даже небольшая искра может стать причиной крупного природного пожара.
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