В Казахстане с 20 июля разрешат эвтаназию бродячих собак: что изменится

С 20 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в Закон «Об ответственном обращении с животными». Одним из главных нововведений станет возможность проводить эвтаназию бродячих собак для регулирования их численности, а также агрессивных и опасных безнадзорных животных. На кошек эти изменения не распространяются, передает zakon.kz
При этом закон разделяет понятия «бродячие» и «безнадзорные» животные. Бродячими считаются собаки и кошки, не имеющие владельца или не состоящие на учете. Однако регулирование численности путем эвтаназии будет применяться только к собакам.
Безнадзорными признаются животные, которые находятся вне места содержания и за которыми утрачен контроль владельца. Если у такой собаки есть хозяин, ему дается до двух месяцев на возвращение животного. Исключение составляют случаи, когда животное агрессивно или тяжело больно — тогда эвтаназия может быть проведена раньше.
Законом также закреплено, что умерщвление животных должно проводиться исключительно гуманными методами, исключающими боль и физические страдания. Запрещается использовать удушение, электрический ток, отравление, термическое воздействие и другие жестокие способы.
Кроме того, поправки усиливают ответственность владельцев домашних животных. Если нарушение правил содержания или выгула привело к причинению вреда человеку, другим животным либо имуществу, владелец обязан возместить ущерб.
Еще одна новая норма касается серьезных последствий нападения домашних животных. Если из-за нарушения правил выгула человеку причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью, владелец будет обязан провести эвтаназию своего животного.
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