В Костанае с 20 июля начнутся плановые отключения электроэнергии





С 20 по 25 июля в Костанае пройдут плановые ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства. В связи с этим в разных районах города временно отключат электроэнергию. Об этом сообщили в ТОО «ЭПК-forfait».

Самые продолжительные отключения запланированы с 20 по 25 июля с 10:00 до 18:00. Они затронут ряд магазинов, СТО и частный сектор в районах улиц Алтынсарина, Шипина, Касымканова, Рабочая, Пролетарская, Тепличная, Гольдаде, Геологическая и Каирбекова. В этот период также не будет работать светофор на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Алтынсарина.

20 июля с 09:00 до 20:00 без электроэнергии останутся ряд предприятий, включая ТОО «Ремпуть 2015», «Мегамельпром», «Байтерек групп», «CBS», а также магазин «Агромаркет» и другие объекты.

В этот же день:

с 09:00 до 18:00 отключение коснется дома по проспекту Абая, 155 и ряда предпринимателей;

с 10:00 до 17:00 электроэнергии не будет в школе №5А, детском саду «Солнышко», на АЗС «Автогаз», в магазинах «Клубок», «Упаковка», «Фаворит», салоне красоты «Шарм», а также в части жилых домов по улицам Валиханова и Бородина;

с 10:00 до 17:00 будет отключено электроснабжение ресторана McDonald’s на проспекте Тауельсиздик.

21 июля с 09:00 до 18:00 без света останется здание Ревизионной комиссии по Костанайской области на проспекте Аль-Фараби, 112. С 10:00 до 14:00 отключение затронет ТОО «Автосервис-Костанай», ИП Молдабаев и ГЭК-15.

22 июля с 10:00 до 18:00 электроэнергию отключат в детском саду №1, а также в частном секторе по улицам Белинского, Энгельса, Некрасова, Тургенева, Спартака и Станционной.

Кроме того, 22 июля с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 временные отключения ожидаются в районе ВЕСЬ-2. Под ограничения попадут детские сады №1 и «Ясмин», ряд предприятий и магазинов, а также жители улиц Крупской, Мирной, Спортивной, Локомотивной, Белинского, Студенческой, Автозаводской, Аксу, Жуковского, Достык, Степной, Кленовой и других.

В ТОО «ЭПК-forfait» просят жителей города заранее учитывать график отключений при планировании своих дел.

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