Костанайцев предупредили о погодных условиях

Ночью 20 июля на западе, севере, востоке области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области сильный дождь, град, шквал.

Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, северо-западный 9-14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 21, днем 21-26, на юге области 30 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.

С 20 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в Закон «Об ответственном...

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