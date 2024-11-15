iPhone, украшения и споры с продавцами: что чаще всего приходится возвращать костанайцам

С начала 2026 года жителям Костанайской области удалось вернуть около 13 миллионов тенге за некачественные товары и нарушения прав потребителей. Такого результата удалось добиться при содействии Департамента торговли и защиты прав потребителей.
По данным ведомства, за полгода поступило более 700 обращений, большинство из которых касались возврата и обмена товаров.
Специалисты напоминают, что по закону покупатель имеет право вернуть товар надлежащего качества в течение 14 календарных дней, если сохранены его товарный вид и потребительские свойства. Если же товар оказался с недостатками, обратиться к продавцу можно в течение гарантийного срока, а продавец обязан организовать проверку качества.
Как рассказала заместитель руководителя департамента Асем Нургали, один из самых показательных случаев был связан с покупкой iPhone.
«Потребитель обратился к оператору сотовой связи с тем, что телефон оказался ненадлежащего качества, и попросил провести проверку. Однако продавец отказался принимать товар и предложил самостоятельно пройти диагностику», — рассказала Асем Нургали.
На тот момент в Костанае отсутствовал официальный сервисный центр производителя, поэтому самостоятельно провести диагностику покупатель не мог. После повторной претензии и вмешательства департамента продавцу было выдано предписание. Компания пыталась оспорить его в суде более полугода, однако в итоге деньги покупателю были возвращены.
В департаменте отмечают, что нередко продавцы незаконно перекладывают обязанность по проведению экспертизы на покупателей.
«Во время действия гарантии именно продавец обязан организовать проверку качества товара. Нередко потребителям говорят: «Сначала сами проведите экспертизу, а потом приходите». Такие требования незаконны», — подчеркнула Асем Нургали.
При этом специалисты напоминают, что защищают не только покупателей, но и добросовестных продавцов. Каждый случай рассматривается индивидуально.
Так, одна из жительниц Костаная попыталась вернуть бижутерию, утверждая, что не пользовалась украшением. Однако продавец предоставил запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что покупательница надела изделие прямо в магазине и ушла в нем.
«Во время встречи с продавцом девушка призналась, что надевала украшение на одно мероприятие, а затем решила вернуть его в течение 14 дней», — рассказала представитель департамента.
В ведомстве отмечают, что объективное рассмотрение каждой ситуации позволяет защитить права как потребителей, так и предпринимателей. Всего с начала года при содействии специалистов жителям региона удалось вернуть около 13 миллионов тенге.
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