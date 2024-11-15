Поля пустеют: сельское хозяйство Казахстана потеряло более 400 тысяч работников





За последние десять лет численность работников сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане сократилась более чем на 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные LS.

Если в 2016 году в отрасли были заняты около 1,4 млн человек, то к первому кварталу 2026 года этот показатель снизился до 958,3 тысячи.

Наиболее заметно уменьшилось число женщин, работающих в сельском хозяйстве: за десять лет их стало меньше на 261,7 тысячи — с 613 тысяч до 351,2 тысячи человек. Численность мужчин сократилась на 165,4 тысячи — с 772,5 тысячи до 607,1 тысячи.

За весь рассматриваемый период рост занятости в отрасли был зафиксирован лишь однажды — в 2021 году, когда количество работников увеличилось на 1,2 тысячи человек по сравнению с предыдущим годом. В остальные годы наблюдалось снижение.

Основное сокращение пришлось на работников трудоспособного возраста. Число занятых в возрасте 35–54 лет уменьшилось на 195,4 тысячи человек, а в группе 16–34 лет — на 176,5 тысячи . В совокупности на эти категории пришлось около 87% общего сокращения кадров в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Снизилось и количество работников старшего возраста: в группе 55–64 лет показатель уменьшился на 48,3 тысячи человек, а среди казахстанцев старше 65 лет — на 6,6 тысячи.

Несмотря на сокращение кадров, заработная плата в отрасли за десять лет значительно выросла. Среднемесячный доход увеличился в 3,6 раза — с 81,6 тысячи тенге в 2016 году до 299,5 тысячи тенге в первом квартале 2026 года.

При этом зарплаты работников сельского хозяйства по-прежнему остаются ниже средних по стране — примерно в 1,5 раза.

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