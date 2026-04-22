Мошенники придумали новую схему для предпринимателей: звонят от имени налоговой

Мошенники начали использовать изменения в налоговом законодательстве для обмана предпринимателей. В Департаменте государственных доходов по Костанайской области предупреждают: злоумышленники звонят от имени сотрудников налоговых органов и убеждают срочно сменить код ОКЭД, отправляя ссылку и запрашивая конфиденциальные данные.
С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая редакция Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД). Обновление связано с появлением новых профессий и направлений бизнеса и касается многих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
По словам руководителя управления Департамента государственных доходов по Костанайской области Зарины Бекмухамедовой, мошенники уже начали использовать эти изменения в своих схемах.
«Неизвестная женщина под именем Диана обзванивает налогоплательщиков, представляется сотрудником органов госдоходов и говорит о том, что необходимо сменить код ОКЭД и перейти по ссылке, которую она направит. Департамент госдоходов по Костанайской области рекомендует в таких случаях не отвечать на данные звонки. Мы не запрашиваем SMS-коды и не обзваниваем налогоплательщиков», — подчеркнула Зарина Бекмухамедова.
В департаменте напоминают, что изменить код ОКЭД можно только через официальные государственные информационные системы и личный кабинет налогоплательщика.
Только за один день в органы государственных доходов Костаная обратились пять предпринимателей, которым поступили подобные звонки. К счастью, все они решили сначала проверить информацию.
В управлении по противодействию киберпреступности Департамента полиции Костанайской области отмечают, что подобные схемы становятся все более распространенными. С начала года более десяти жителей региона уже стали жертвами мошенников, использовавших легенду о налоговых органах.
«Департамент полиции в очередной раз напоминает: ни в коем случае нельзя выполнять никаких инструкций по телефону, кем бы ни представился собеседник. Необходимо помнить, что продиктованный SMS-код — это не доступ к вашим деньгам, а всего лишь одноразовый код для какого-либо приложения», — отметил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.
Полицейские поясняют, что сам по себе SMS-код не позволяет похитить деньги со счета. Однако именно с него зачастую начинается мошенническая схема. Получив код, злоумышленники продолжают психологическое давление, представляясь сотрудниками различных государственных органов, и пытаются убедить человека перевести деньги или выполнить другие действия.
По данным полиции, с начала года в Костанайской области зарегистрировано уже более 700 различных мошеннических схем. Среди них — звонки якобы из поликлиник, сообщения о несуществующих посылках и другие способы обмана.
Специалисты напоминают: если во время разговора вас просят продиктовать код из SMS, это один из главных признаков того, что с вами общаются мошенники.
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