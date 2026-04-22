Можно ли выселить отца из собственного дома? Суд вынес окончательное решение





Дочь не смогла через суд выселить своего отца из дома. Такое решение оставил в силе кассационный суд по гражданским делам.

Как следует из материалов дела, женщина, являющаяся собственницей жилого дома, обратилась в суд с требованием выселить своего отца. Свои требования она обосновала тем, что недвижимость зарегистрирована на ее имя.

Суд первой инстанции встал на сторону истицы и удовлетворил иск.

Однако апелляционная инстанция отменила это решение и отказала в удовлетворении требований.

Суд установил, что ответчик является родным отцом собственницы дома и проживает в спорном жилье с сентября 2022 года. При этом на протяжении всего этого времени дочь не возражала против его проживания.

Согласно статье 68 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользоваться этим жильем наравне с владельцем.

Учитывая, что дом является единственным жильем ответчика, апелляционный суд пришел к выводу, что его выселение нарушит гарантированные законом жилищные права.

Кассационный суд по гражданским делам согласился с выводами апелляционной инстанции, признав их соответствующими требованиям законодательства, и оставил принятое решение без изменений.

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