Без горячей воды до 18 мая. Начинается опрессовка в Костанае

Традиционно после завершения отопительного сезона в Костанае начинается опрессовка. Ее проводят, чтобы выявить порывы или деффекты на тепловых сетях. В этом году теплокомпания особенно озабочена тем, что многие дома в городе перешли к новой форме управления — ОСИ.

Как отметил главный инженер теплокомпании, раньше в ПКСК были люди, которые несли ответственность за теплосети в период опрессовки. В ОСИ таких нет. Поэтому КТЭК просит председателей ОСИ найти специалистов, а тепловики при необходимости готовы провести подробный инструктаж.

«Во что это может вылиться? Минимум в подтопление квартир, чего мы хотим избежать. Избежать негативных последствий, судебных разбирательств в последующем и так далее. Мы хотим проинформировать те вновь возникшие организации, в лице ОСИ, о тех мерах безопасности, которые они должны соблюдать», — сообщил главный инженер ГКП «КТЭК» Вячеслав Плотников.

Самая главная задача, по словам специалистов, надежно перекрыть внутридомовые сети арматурой и установить заглушки, потому что дело касается безопасности. Это, по словам Вячеслава Плотникова, должен делать обученный человек. Теплокомпания просит отдел жилищных отношений организовать встречу с председателми ОСИ. Еще одна из проблем тепловиков сегодня — задолженность населения, а это не малая сумма — 1 миллиард тенге. На эти деньги, говорят специалисты, можно было бы провести большую работу.

«Предприятие не сможет закупить оборудование для проведения ремонтных работ. Расплатиться с поставщиками, даже с основными, такими как Костанай — су и Казатрансгаз аймак. Что может привести к срыву ремонтных работ и ограничению горячего водоснабжения. Поэтому я обращаюсь ко всем потребителям имеющиеся задолженности погашать своевременно», — сообщил заместитель начальника абонентского отдела ГКП «КТЭК» Мирасбек Шекер.

Как сообщили в теплокомпании, подачу горячей воды в Костанае прекратят уже с 10 мая. Точный график КТЭК пока не опубликовал, но отключение будет поэтапным, в разных районах города. Известно, что завершится опрессовка 18 мая.

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