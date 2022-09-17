Без горячей воды остались костанайцы

water tap with hot water steam
Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Уважаемые жители города Костанай!
17 сентября 2022 года работа ТЭЦ КГП КТЭК была остановлена по причине повреждения питающих кабелей сторонними лицами. По этому в городе настоящее время нет горячей воды. Сейчас ведутся восстановительные работы.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Код этого блока: