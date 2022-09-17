Без горячей воды остались костанайцы

Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.

Уважаемые жители города Костанай!

17 сентября 2022 года работа ТЭЦ КГП КТЭК была остановлена по причине повреждения питающих кабелей сторонними лицами. По этому в городе настоящее время нет горячей воды. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.