Без горячей воды останутся костанайцы

Информацию распространила Костанайская теплоэнергетическая компания.

«КТЭК информирует, что в связи с планируемым ремонтом магистрального газопровода и отключением ТЭЦ, котельных от подачи газа, в период с 1 по 10 августа будет прекращена подача горячего водоснабжения в жилые дома и социальные объекты города Костаная. Приносим свои извинения за причинённые неудобства», — сообщили в КТЭК.

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