Информацию для потребителей распространила пресс-служба предприятия «Костанай-Су».

В связи с плановой заменой запорной арматуры по адресу: мкр. Северо-Запад кв.37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 будет прекращена подача питьевой воды 12 марта 2025 года с 9-00 часов до 22-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

Мкр. Северо – Запад, квартал № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Многоквартирные Дома:

Мкр. Северо-Запад, квартал № 45А дом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

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