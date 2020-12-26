Без ЭЦП костанайцы не смогут получить средства реабилитации с января 2021 года

С января костанайцы, которые нуждаются в средствах реабилитации не смогут их получить без наличия электронной цифровой подписи. Дело в том, что все 55 социальных услуг будут доступны только через электронный портал, передает alau.kz

С прошлого года для людей с ограниченными возможностями работает портал социальных услуг, с его помощью можно заказать средства реабилитации. Либо прийти в отдел занятости и сделать это там. Но уже через неделю такой возможности у костанайцев с инвалидностью не будет.

«С 1 января 2021 года все услуги, которые прописаны в реабилитации в индивидуальной программе, будут оказываться через портал. Что нужно для того чтобы воспользоваться услугами через портал?», — сказала руководитель отдела занятости и социльных программ акимата г.Костанай Акбопе Манатова.

А для этого обязательно наличие ЭЦП. Но не многие спешат с ее получением по разным причинам. Кто-то просто не может «справиться» с сайтом электронного правительства, а кто-то беспокоится, что не сможет правильно использовать цифровую подпись. Но специалисты утверждают, опасения напрасны. Они даже создали несколько мобильных групп, которые выезжают к костанайцам с инвалидностью и все объясняют.

«Кроме того что мы объезжали и оповещали с нами еще ездили в мобильных группах программисты, которые помогали делать электронно-цифровую подпись. То есть некоторым, кто согласился, чтобы им на дому сделали мы даже помогали делать ЭЦП», — пояснила Акбопе Манатова.

Но были случаи, что человек сменил место жительства или отказался оформлять цифровую подпись. Таких людей убедительно просят всё-таки сделать ЭЦП, ведь только так можно будет получить все необходимое для реабилитации. А это санаторно-курортное лечение, помощь наставника, голосообразующий аппарат и многое другое. Примечательно, что через портал можно даже выбрать из всего списка поставщиков, того что пришелся по душе. Сейчас на портале доступны 24 услуги. Но уже с января их станет 55. Добавятся те, что сейчас получают при очном приеме.

«Инвалид сам через этот портал будет выбирать себе поставщика, выбирать себе то средство реабилитации, которое ему удобнее, необходимее. Много было нареканий на качество тифлосредств, качество кресло колясок и так далее. Инвалид будет иметь право из того что предлагают поставщики зарегистрированные на этом портале то или иное средство», — добавила Акбопе Манатова.

Но стоит отметить, что если человек выбрал поставщика, у которого услуга дороже обозначенной, то доплачивать за нее нужно будет самому. Что касается ЭЦП, то если средства реабилитации нужны для несовершеннолетнего ребенка, либо недееспособного человека, то в получении подписи он не нуждается. Она должна быть только у опекуна. И так, что делать, если человек не может сам получить ЭЦП? Можно обратиться в отдел занятости, там есть уголки самообслуживания, где специалист подсказывает, что и как делать, либо прийти в ЦОН. Но если нет такой возможности, то есть еще одна — вызвать специалиста ЦОНа прямо на дом по номеру 1414.

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