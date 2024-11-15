Без электричества: предупреждение для костанайцев





В Костанае с 25 по 29 мая пройдут плановые ремонтные работы на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях. Об этом сообщили в Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait».

В связи с ремонтом временно без электроснабжения останутся жители частного сектора, спальных районов, а также ряд организаций, магазинов, СТО, предприятий и светофорных объектов.

Отключения затронут районы улиц Бородина, Фролова, Алтынсарина, Шипина, Касымканова, Рабочей, Тепличной, Карбышева, Павлова, Гоголя и других.

Работы будут проводиться преимущественно с 09:00–10:00 до 18:00.

28 мая отключения коснутся также ряда предприятий, включая мельницу «Отан», ТОО «Полимер Строй», ТОО «Вианор», ТОО «Тазалык», автоучасток АО «Казпочта» и другие объекты.

Горожанам рекомендуют заранее учитывать возможные перебои с электроэнергией и соблюдать меры безопасности во время проведения ремонтных работ.

