Без электричества: предупреждение для костанайцев

В Костанае с 25 по 29 мая пройдут плановые ремонтные работы на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях. Об этом сообщили в Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait».
В связи с ремонтом временно без электроснабжения останутся жители частного сектора, спальных районов, а также ряд организаций, магазинов, СТО, предприятий и светофорных объектов.
Отключения затронут районы улиц Бородина, Фролова, Алтынсарина, Шипина, Касымканова, Рабочей, Тепличной, Карбышева, Павлова, Гоголя и других.
Работы будут проводиться преимущественно с 09:00–10:00 до 18:00.
28 мая отключения коснутся также ряда предприятий, включая мельницу «Отан», ТОО «Полимер Строй», ТОО «Вианор», ТОО «Тазалык», автоучасток АО «Казпочта» и другие объекты.
Горожанам рекомендуют заранее учитывать возможные перебои с электроэнергией и соблюдать меры безопасности во время проведения ремонтных работ.
Ужесточат контроль за освидетельствованием водителей в РК
Лимит на кредиты вводят в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.