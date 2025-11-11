«Спасибо, доктор»: alau.kz запускает проект ко Дню медицинского работника





Иногда одно вовремя сказанное слово врача меняет всё. Поддержка в трудный момент, правильно поставленный диагноз, профессионализм и человеческое участие нередко остаются в памяти на всю жизнь.

Накануне Дня медицинского работника редакция alau.kz запускает проект «Спасибо, доктор. Истории наших читателей».

Мы предлагаем нашим читателям рассказать о врачах, медсестрах, фельдшерах и бригадах скорой помощи, которым они хотели бы выразить благодарность.

Возможно, именно этот человек помог справиться с болезнью, поддержал в сложной ситуации или спас жизнь вам или вашим близким. Расскажите свою историю. Напишите, кому и за что вы хотите сказать спасибо. Если есть возможность, приложите фотографию. Присылать истории можно на электронную почту редакции alau_tv@mail.ru

Истории будут опубликованы на страницах alau.kz, а некоторые из них появятся в наших социальных сетях и в https://t.me/alau124. Подпишись, чтобы не пропустить!

Давайте вместе скажем спасибо людям, которые ежедневно стоят на страже нашего здоровья.

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