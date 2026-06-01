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Без этого документа могут возникнуть сложности: что потребуется при оформлении пенсии

— Сегодня, 10:21
Изображение для новости: Без этого документа могут возникнуть сложности: что потребуется при оформлении пенсии

pixabay.com


В Государственной корпорации «Правительство для граждан» объяснили, в каких случаях при оформлении пенсии потребуется архивная справка, сообщает Zakon.kz.

С таким вопросом в госкорпорацию обратился один из казахстанцев, который занимается сбором документов для выхода на пенсию.

Специалисты пояснили, что архивная справка нужна не во всех случаях. Её необходимо предоставить, если трудовая книжка утрачена или пришла в негодность, а также если в документе обнаружены исправления либо расхождения в сведениях.

В подобных ситуациях архивная справка подтверждает достоверность данных о трудовой деятельности гражданина.



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