Раз в четыре года. Костанайцу с инвалидностью придется несколько лет ждать новую коляску

Никита Журавлёв — известный в Костанае блогер, который осещает проблемы людей с инвалидностью.

На протяжении уже длительного времени он рассказывал костанайцам о тех или иных ситуациях, о «барьерах», с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Для этого он выезжал в город. Все это он публикует в своем инстаграм-аккаунте. Некоторые вопросы решаются местными властями. То есть получился диалог блогера и местной власти. Проблемы освещают в региональных и республиканских СМИ. Однако, с недвнего времени Никита не может выезжать на улицы города. Как оказалось с этой проблемой столкнулся не только он. Об этом он поделился в своем инстаграм-аккаунте.

«Решил поделиться с вами проблемой, которая касается многих людей в инвалидных колясках, по этой же причине мои видео-блоги будут теперь выходить гораздо реже. Хотел бы обратиться к депутатам Парламента Альберт Рау @rau_albert, Лариса Павловец @laris_pavlovna, Екатерина Смышляева @smyshlyayeva_yekaterina, чтобы они попытались разобраться в вопросе обеспечения людей с инвалидностью электро-колясками, их реальным сроком эксплуатации , почему в регионах невозможно ремонтировать такие средства передвижения, и что делать людям с инвалидностью, если электроколяска сломалась, а до выдачи следующей ждать несколько лет?», — спрашивает парень.

Никита и другие люди с инвалидностью не согласны с такими абсурдными правилами. Считает, что эти правила нужно менять. Сделать поломанную коляску никто не берется. Не выход ждать следующую коляску несколько лет.

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