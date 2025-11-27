Жительнице Костаная удалось вернуть 1 миллион 200 тысяч тенге, заплаченных за курс косметологических процедур, но сделать это она смогла только через суд. Летом женщина заключила с одной из клиник договор на консультативно-диагностическую помощь по уходу за лицом и внесла полную оплату.

Спустя время клиентка обратилась в суд с требованием расторгнуть договор, вернуть деньги и взыскать компенсацию морального вреда. Как рассказала пресс-секретарь Костанайского областного суда Лаззат Байгожина, свои требования женщина обосновала отсутствием эффекта от проведенных процедур и ухудшением состояния здоровья после них.

В ходе разбирательства вскрылся важный нюанс: на момент оказания услуг у клиники не было необходимой лицензии. Кроме того, сам договор был составлен с нарушением прав потребителя. По словам главного специалиста департамента торговли и защиты прав потребителей Костанайской области Дамитер Рахметовой, в документе не были четко прописаны условия расторжения и возврата средств — из текста следовало, что клиент вправе отказаться от услуг, но оплаченная сумма при этом остается у исполнителя. Более того, договор предусматривал уплату неустойки в размере 20% от стоимости, если клиент решит расторгнуть соглашение.

В итоге суд частично удовлетворил иск: договор признали недействительным, а клинику обязали вернуть женщине всю уплаченную сумму. В компенсации морального вреда было отказано.

Тем временем еще одна жительница Костаная рассказала о похожем опыте общения с той же клиникой. По словам Натальи Золотаревой, ей позвонили и пригласили на «бесплатную процедуру» в честь якобы открытия. Сама процедура длилась около 10 минут, а оставшиеся полтора часа, утверждает женщина, сотрудники пытались убедить ее оформить кредит или рассрочку на дорогостоящий курс.

Изначально, по словам Натальи, озвученная сумма составила 2,2 млн тенге. Затем к разговору подключился менеджер, который начал предлагать «эксклюзивную скидку» и участие в неком «проекте моделинга», снизив стоимость до 685 тысяч тенге, а потом — еще на 100 тысяч. При этом сначала клиентке заявили, что клиника работает только за наличный расчет. Наталья призналась, что ей хватило сил прервать навязчивый диалог и уйти.

В департаменте по защите прав потребителей подтверждают, что жалобы на работу этой косметологической клиники поступали не единожды. Специалисты подчеркивают: если речь идет об услуге, потребитель вправе в любой момент расторгнуть договор и потребовать возврата денег, но крайне важно, чтобы в документе были четко прописаны виды и этапы оказываемых процедур, сроки, стоимость, порядок возврата средств и ответственность исполнителя за ненадлежащее оказание услуг.

К сожалению, отмечает Дамитер Рахметова, многие граждане практически не читают то, что подписывают. С начала года в департамент торговли и защиты прав потребителей Костанайской области обратились более 1200 жителей региона.

Специалисты напоминают простое правило: если договор кажется сомнительным — подписывать его не стоит. В нормальном документе обязательно должны быть указаны, какие услуги вам окажут, в какие сроки, сколько это стоит, как можно вернуть деньги и в каких случаях исполнитель обязан устранить свои ошибки. Только в этом случае права потребителя действительно защищены.

