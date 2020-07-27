Без маски на улице: должны ли штрафовать казахстанцев

В Министерстве юстиции объяснили, будут ли штрафовать казахстанцев за неношение масок на улице, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в каждом отдельном случае привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» нужно отталкиваться от конкретных обстоятельств, послуживших основанием для наступления такой ответственности.

В период режима карантина действуют санитарные правила, утвержденные приказом министра здравоохранения от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020, предусматривающие требования об обязательном ношении защитных масок при посещении закрытых помещений, а также общественного транспорта.

Санитарными правилами также предусмотрены отдельные требования, связанные с нахождением граждан на улице.

«В частности, социальное дистанцирование в местах скопления людей, передвижение на открытом воздухе группами не более трех человек или с соблюдением требований, установленных главными государственными санитарными врачами. К примеру, если группа лиц в составе двух-трех человек передвигается на открытом воздухе, при этом не носит защитные маски, то такие действия не будут являться нарушением требований санитарных правил, соответственно, административная ответственность за это не наступит«, — сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Передвижение группы лиц из более трех человек за исключением членов одной семьи нарушает требования санитарных правил.

«Работа по выявлению нарушений и привлечению к ответственности граждан, предусмотренной КоАП, не ставит целью наказывать по формальным признакам и носит предупредительный характер, это должно способствовать снижению распространения коронавирусной инфекции», — отметили в министерстве.

Статьей 64-1 КоАП предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения. Рассматривающий орган или должностное лицо может освободить лицо от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

«При этом учитываются конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, в том числе личность правонарушителя, объект посягательства, а при наличии вреда — его размер», — сообщили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что незаконные действия, ограничивающие права физических и юридических лиц, могут быть обжалованы в вышестоящем органе или суде.

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